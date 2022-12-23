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Минюст РФ внес организацию «Роскомсвобода» в список иноагентов

Минюст внес организацию «Роскомсвобода» в реестр иностранных агентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство юстиции РФ внесло организацию «Роскомсвобода» в реестр иностранных агентов, следует из списка на сайте ведомства.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Согласно опубликованной информации, в список иностранных агентов также были внесены организация «Феминистское антивоенное сопротивление» и автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

Ранее, 16 декабря, Минюст России внес в реестр иноагентов три организации: автономную некоммерческую организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина» и самарскую общественную организацию ЛГБТ+ «Ирида».

До этого, 9 декабря, в реестр иностранных агентов было внесено интернет-издание The Bell.

1 декабря в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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