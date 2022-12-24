Артисты и блогеры посоревновались в вырезании ледовых скульптур

Мастер-класс по вырезанию ледовых скульптур среди звезд российского театра, кино и блогосферы состоялся 22 декабря на площадке VIII Новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на набережной парка искусств «Музеон».

Командам была задана тема «Традиционная русская культура». Под руководством профессиональных скульпторов звезды театра и кино с блогерами-миллионниками создали множество ледяных шедевров, символов наступающего года. Среди них кот, кролик, лисица, белочка, медведь, баба-Яга, самовар и балалайка.

В финале готовые ледовые шедевры звездных гостей оценивали профессиональные скульпторы и информационные партнеры фестиваля Обладателем гран-при стал исполнитель главной роли фильма «Быть» Олег Гаас.

Среди участников актеры Федор и Иван Добронравовы, Андрей Мерзликин, Владимир Сычев, Олег Гаас, Роман Маякин, а также актрисы Екатерина Климова и Маргарита Аброськина.

Также присутствовали блогеры Екатерина Величкина, Юлия Миронова, Валентина Сальникова (Мама Валя), Евгения Емяшева, Виктория Цветаева, Галина Ржаксенская, Елена Фенцик, Сергей Тарасевич, Вероника и Дмитрий Филимоновы со старшей дочерью Миланой (Family box), Марина Молли, Валерия Манькова, Юлия и Виталий Смирновы.

Посмотреть прошедшее мероприятие можно будет 2 и 3 января в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее, 19 декабря, «Известия» рассказали, куда сходить в Москве в новогодние праздники. Так, в разных уголках столицы к зимнему сезону открылись многочисленные катки, большинство из которых функционируют в январские праздники и работают по графику выходного дня.

Самый большой столичный каток находится на ВДНХ, имеет площадь 20,5 тыс. кв. м и вмещает до 4,5 тыс. посетителей. Продолжают работу в праздники и ГУМ-каток на Красной площади, и ледовая площадка в парке Горького, и каток в саду имени Баумана, и «Серебряный лед» в Измайловском парке, City в парке «Красная Пресня» и «Полярный» в Филях.

Сразу в нескольких частях столицы будут размещены площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». Праздничная программа началась 23 декабря и продлится до 8 января. В ее рамках проведут более 4 тыс. мастер-классов от представителей самых разных народов России.

Есть у фестиваля и гастрономическая составляющая — на площадках можно будет попробовать традиционную кухню регионов страны. А в торговых рядах посетители смогут приобрести памятный сувенир из числа изделий народных промыслов.

Гостей фестиваля встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие фольклорные герои: Дед Трескун из Новгородской области, якутский хранитель холода Чысхаан, эвенкийский Дед Мороз Амака Инин из Красноярского края и Шахта Баба из Республики Дагестан.

До этого, 17 декабря, «Известия» дали советы по проведению новогодних праздников петербуржцам. Так, дворцовая площадь каждый год становится наиболее посещаемым местом в новогоднюю ночь. У стен Эрмитажа располагается и главный праздничный символ — новогодняя елка.

Ежегодно власти города готовят концерт и развлекательную программу, которая начинается в 22:00 31 декабря и продолжается до трех часов утра. Вход на площадь, как правило, бесплатный.