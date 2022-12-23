В ОАК анонсировали сдачу первого построенного с нуля ракетоносца Ту-160М

Первый полностью построенный с нуля серийный ракетоносец Ту-160М будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом 23 декабря рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 1».

«Это глубоко модернизированный самолет на базе Ту-160 с новыми возможностями, новым функционалом. И у нас два направления: мы и параллельно модернизируем существующий парк самолетов Ту-160, и параллельно в Казани наладили производство, и в этом году сдаем первый серийный самолет Ту-160М в новом лице, который уже пополнит флот дальней авиации», — сказал он.

Ранее, 24 ноября, в Минобороны сообщили о том, что два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 13 часов, в ходе которого экипажи осуществили дозаправку самолетов топливом в воздушном пространстве.

В июле два ракетоносца Ту-160 также провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Тогда полет бомбардировщиков продолжался более семи часов.

До этого, в марте, вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о том, что один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году.

Ту-160 «Белый лебедь» — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника.