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Bank of Georgia подтвердил закрытие счетов некоторых клиентов из России и Белоруссии

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В Bank of Georgia (BOG) подтвердили принудительное закрытие счетов некоторых клиентов из России и Белоруссии в пятницу, 23 декабря.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

Ранее в этот день грузинское издание Paper Kartuli и блогер Николаи Левшиц сообщили, что некоторые российские и белорусские клиенты банка получили СМС-сообщения о закрытии своих счетов в BOG.

В полученных от банка СМС говорилось, что причина, по которой банк принял решение закрыть счета уже как минимум 36 своих вкладчиков из России, связана с внутренней политикой банка.

Представители банка, в свою очередь, подтвердили в беседе с изданием «Коммерсант», что ряд счетов вкладчиков из РФ действительно был закрыт, но отметили, что изменения коснулись некоторой категории клиентов вне зависимости от их гражданства.

Ранее, 10 декабря, в Грузии заявили об отсутствии обсуждения вопроса о возобновлении авиасообщения с РФ.

19 октября сообщалось, что Тбилиси может установить лимит на пребывание россиян в стране в три месяца. Ранее, 11 октября, стало известно, что депутаты грузинской оппозиционной партии «Лело» предложили законопроект, предусматривающий введение виз для российских граждан. Также пересмотр визового режима с РФ допустила и президент Саломе Зурабишвили во время своего визита в Кишинев 17 октября.

В середине сентября некоторым гражданам России начали отказывать во въезде в Грузию на границе с Турцией без объяснения причины. В дипмиссии тогда рассказали, что жалобы от путешественников на отказ во въезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи» поступают несколько раз в неделю.

1 сентября председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил о том, что власти страны не видят необходимости в пересмотре безвизовой политики с Россией.

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