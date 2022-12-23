Швеция приобрела четвертую батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot

Швеция купила у США четвертую батарею комплексов Patriot. Стокгольм заказал сотни ракет к американским системам, передает телеканал «Известия». Согласно данным СМИ, общая стоимость военного контракта превышает $3 млрд. США одобрили заявку Швеции на закупку Patriot еще в 2018 году. Поставка комплексов — первый этап сделки, теперь он завершен. А ракеты будут отправлять партиями в течение следующих нескольких лет.

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