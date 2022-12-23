Глава МО ФРГ не исключила полного отказа от дальнейших закупок БМП Puma

Минобороны Германии рассматривает возможность полностью отказаться от закупок боевых машин пехоты (БМП) Puma для немецкой армии в будущем. Об этом заявила глава оборонного ведомства Кристина Ламбрехт 23 декабря в беседе с изданием Welt.

Отмечается, что ключевой причиной для поднятия данного вопроса стало неудовлетворительное техническое состояние 18 таких машин, которые в следующем году должны были поступить в распоряжение сил быстрого реагирования НАТО.

«Ввиду этих неудач я ничего не исключаю. Теперь промышленность обязана показать, можно ли продолжить этот проект, и если да, то как», — отметила она, добавив, что все выплаты компаниям, производящим БМП, приостановлены до дальнейшего уведомления.

19 декабря журнал Der Spiegel сообщил о том, что минобороны ФРГ отказалось от закупок новых БМП Puma из-за проблем с их техническим состоянием. Ламбрехт подчеркнула, что до полного исправления технических неисправностей ведомство не будет закупать следующую партию БМП.

Накануне журнал со ссылкой на письмо командира дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера написал о том, что ни одна из 18 боевых машин Puma не в состоянии участвовать в боевых действиях в 10-й танковой бригаде Вооруженных сил Германии. По его данным, за последние восемь дней учений оперативная готовность 18 БМП упала до нуля.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще 1 декабря признал, что Вооруженные силы ФРГ столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий. По его словам, причины кроются не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ. Шольц добавил, что Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».