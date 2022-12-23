Появились подробности об обвиняемом в шпионаже в пользу РФ сотруднике разведки ФРГ

В немецких СМИ появились подробности о сотруднике разведки Германии, задержанном в Берлине по обвинению в шпионаже в пользу России.

В частности, сообщается, что Карстен Л., подозреваемый в разглашении гостайны, является высокопоставленным сотрудником сверхсекретной технической внешней разведки ФРГ и имел доступ к информации, полученной во время прослушки, которой с германским ведомством делились другие спецслужбы Запада.

«Среди них — АНБ США и британский центр правительственной связи», — пишет издание Focus в пятницу, 23 декабря.

Издание Die Welt, в свою очередь, сообщило, что задержанный отвечал за анализ всех процессов и информации, которую разведка получала в результате прослушивания телефонных разговоров по всему миру.

В материале отмечается, что отдел «Техническая разведка» выдает более 150 тыс. записей в сутки при мониторинге связи, из которых составляется более 250 отчетов. На этот отдел приходится около половины суточного объема разведывательной службы.

Накануне, 22 декабря, газета Welt со ссылкой на Генеральную прокуратуру ФРГ в Карлсруэ сообщила о задержании сотрудника разведки Германии по подозрению в работе на РФ.

Сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартире и офисе задержанного. Отмечалось также, что в 2022 году он якобы переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности.