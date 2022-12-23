Путин назвал быстрое обеспечение частей вооружением главной задачей предприятий ОПК
Обеспечение всех подразделений вооружением является основной задачей оборонных предприятий. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.
«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества. В короткие сроки», — сказал он на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, задействованных в спецоперации.
По словам главы государства, следует совершенствовать характеристики вооружений и оснащение армии с учетом полученного боевого опыта. Также он указал на необходимость обратной связи с участвующими в спецоперации подразделениями.
«Такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия при борьбе с бандами террористов в Сирии», — отметил президент.
Кроме того, он обратил внимание на профессионализм сотрудников оборонных предприятий и инженеров, которые выезжают для работы на передовую. Там они помогают возвращать в строй поврежденную технику, вносят изменения в типовые образцы машин для улучшения их характеристик.
Совещание состоялось в Туле. Находясь в городе с рабочим визитом, Путин также ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал». На предприятии производят боевые машины для комплексов «Панцирь-С», «Панцирь-С1» и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ».
Ранее, 21 декабря, Путин сказал, что развитие армии будет проходить «спокойно» и без «всякой суеты». Он подчеркнул, что «мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где не надо, мы разрушали свою экономику».
До этого, 9 декабря, глава государства отметил, что проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».