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Путин назвал быстрое обеспечение частей вооружением главной задачей предприятий ОПК

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Обеспечение всех подразделений вооружением является основной задачей оборонных предприятий. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества. В короткие сроки», — сказал он на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, задействованных в спецоперации.

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По словам главы государства, следует совершенствовать характеристики вооружений и оснащение армии с учетом полученного боевого опыта. Также он указал на необходимость обратной связи с участвующими в спецоперации подразделениями.

«Такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия при борьбе с бандами террористов в Сирии», — отметил президент.

Кроме того, он обратил внимание на профессионализм сотрудников оборонных предприятий и инженеров, которые выезжают для работы на передовую. Там они помогают возвращать в строй поврежденную технику, вносят изменения в типовые образцы машин для улучшения их характеристик.

Совещание состоялось в Туле. Находясь в городе с рабочим визитом, Путин также ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал». На предприятии производят боевые машины для комплексов «Панцирь-С», «Панцирь-С1» и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ».

Ранее, 21 декабря, Путин сказал, что развитие армии будет проходить «спокойно» и без «всякой суеты». Он подчеркнул, что «мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где не надо, мы разрушали свою экономику».

До этого, 9 декабря, глава государства отметил, что проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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