На территорию Венгрии с Украины попытались вывезти вертолет по поддельным документам. Об этом 23 декабря заявили в украинской Государственной пограничной службе.

«Вертолет Ка-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска «Тиса». Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара», — сообщила Госпогранслужба в своем Telegram-канале.

Впоследствии данные пограничников подтвердил и судебный эксперт.

Стоимость изъятой винтокрылой машины оценивается более чем в 1 млн 924 тыс. гривен ($52 тыс.).

Ка-26 — советский многоцелевой вертолет, который был разработан в 1960-е годы и в основном применялся в гражданских целях.

17 декабря главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик, который случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на Украине, заявил, что оружие не должно было быть боевым. По словам коменданта полиции, гранатометы RGW-90 должны были быть использованными, но один из них оказался действующим.

Такие подарки ему вручили начальник полиции Украины и глава украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Шимчик в результате взрыва 15 декабря получил ранения и был госпитализирован. Он потерял слух.

16 декабря источники польской радиостанции Zet заявили, что оружие, которое было ввезено в страну с Украины, не проходило никакого контроля на границе. Гранатомет для Шимчика ввезли на территорию Польши на специальном поезде, курсирующем между Украиной и польским городом Перемысль.

9 декабря постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя отмечал, что контрабандные поставки оружия, направляемого Украине, в третьи страны растут. Оно всплывает на черном рынке уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке, отметил постпред.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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