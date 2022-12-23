Две школы возвели и 13 отремонтировали в Сахалинской области в 2022 году

На территории Сахалинской области в 2022 году отремонтировали 13 школ и возвели две новые. Об этом 23 декабря сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.

Новые школы построили в городе Макаров и селе Рейдово. Обновление в действующих 13 учреждениях прошло с упором на оснащение современным оборудованием.

«В этом году при модернизации школ акцент сделан на сельские школы», — также отметила министр образования региона Анастасия Киктева. Над оформлением учреждений работали родители и учителя: выбирали цветовое решение фасадов, рисовали дизайн-проекты.

Обновление выполнено в рамках федеральной программы капремонта школ.

В середине ноября сообщалось, что в поселке Шахтерск на Сахалине завершается строительство еще одной новой школы. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в конце декабря 2022-го, а сесть за парты ученики должны 1 сентября 2023-го.