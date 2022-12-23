Госсовет Татарстана принял закон о переименовании должности президента в главу республики

Согласно решению госсовета Татарстана наименование высшего должностного лица республики будет изменено с президента на главу — раиса Республики Татарстан. Соответствующий законопроект с поправками в конституцию 23 декабря поддержали 79 из 100 депутатов.

При этом госсовет постановил, что находящийся сейчас на своем посту Рустам Минниханов до окончания срока своих полномочий останется президентом Татарстана. Так было решено, поскольку он всенародно избирался именно на эту должность.

Такую позицию поддержал и первый президент Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев. В свою очередь, нового главу республики уже назовут в соответствии с поправками в основной закон.

Сам Минниханов назвал обсуждаемую тему очень непростой и болезненной и просил поддержать предложенные изменения. Он отметил, что данное решение необходимо принять, чтобы была возможность двигаться дальше в развитии региона.

«Я считаю, может быть, не идеально, но та конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет нам двигаться вперед», — отметил Минниханов.

Изменить название руководителя Татарстана предложила группа из 37 депутатов.

22 декабря комитет госсовета Республики Татарстан (РТ) по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал парламенту доработать законопроект. Это объяснялось тем, что в документе не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.

21 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти, согласно которому главам регионов страны запрещено именоваться президентами. Основные положения закона об организации публичной власти в субъектах РФ вступили в силу с 1 июня 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал тогда, что Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что следует прийти к единообразию.