Госдеп опроверг любую причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Любые предположения о том, что американские власти могут быть каким-либо образом причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются безосновательными. Такую позицию озвучил официальный представитель Госдепа США 23 декабря в беседе с ТАСС.

«Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому, являются совершенно безосновательными», — отметил он.

Представитель ведомства также сообщил о том, США намерены поддержать проводимое европейскими странами расследование.

«Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости», — подчеркнул собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что взрывы на газопроводах организовали страны, которым это выгодно.

Ранее, 22 декабря, Путин заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. Для поиска виновных в происшествиях, отметил Путин, следует обратить внимание на те страны, которые заинтересованы в случившемся.

В тот же день посольство РФ в США указало, что Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о ситуации вокруг «Северных потоков». Посольство приветствовало попытки журналистов добраться до истины, а не заниматься спекуляциями, обвиняя в произошедшем Россию. Диппредставительство выразило мнение, что результат расследования The Washington Post «не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию». Кроме того, посольство призвало ответить на вопрос, кому было выгодно обвинение России, указав, что ответ на него очевиден.

Прежде в тот же день издание The Washington Post опубликовало материал, в котором сообщило о том, что никаких доказательств причастности России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не удалось обнаружить.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.