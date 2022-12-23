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Эксперт спрогнозировал рост стоимости автозапчастей в России в начале 2023 года

Эксперт Потехин: рост стоимости автомобильных запчастей в разных категориях в 2023 году может составить от 10 до 30%
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В начале 2023 года цены на автомобильные запчасти могут продолжить свой рост, в разных категориях подорожание может составить от 10 до 30%, рассказал «Известиям» 23 декабря предприниматель в IT-сфере, основатель маркетплейса запчастей Parts.Auto Артем Потехин.

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«Факторов, влияющих на них (на цены. — Ред.) много: курс валют, логистические коллизии, перевод денег за рубеж и так далее», — уточнил он.

По его словам, параметры изменения цен сильно зависят от категории, производителя и марок автомобилей, на которые эти детали устанавливаются.

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдаются проблемы с оригинальными запчастями на премиальные немецкие марки (Mercedes, BMW, Audi, Porsche).

«Основная проблема с кузовными деталями, лобовыми стеклами, сложными узлами (коробки, двигатели, дифференциалы). Эти запчасти или вообще очень сложно найти, или цены выросли в 5–10 раз. Например, лобовое стекло на кроссовер Mercedes может стоить 300–500 тыс. рублей», — сказал Потехин.

В то же время с расходниками на все марки ситуация нормализовалась, рассказал он, добавив, что рост цен с начала года составил 30–50% в зависимости от вида или бренда.

«Единственный момент — оригинальные расходники на европейские бренды всё так же в дефиците. С аналогами проблем нет», — уточнил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание, что в список разрешенных брендов по параллельному импорту попали только бренды производителей автомобилей, «а это малый объем от всего рынка запчастей».

«У тех же производителей автомобилей есть целые группы дочерних брендов по производству запчастей, но они не включены в список», — рассказал Потехин.

Ранее 23 декабря пресс-служба Российского союза страховщиков сообщила о росте стоимости автомобильных запчастей в марте–декабре 2022 года на 27,7%, стоимость некоторых деталей только с октября по декабрь текущего года выросла в три раза.

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