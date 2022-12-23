Финляндия предоставила €5 млн на восстановление энергосистемы Украины

Власти Финляндии выделили €5 млн на программу восстановления энергосистемы Украины. При этом часть средств Киев должен направить на реализацию перехода на более экологичные источники энергии, передает телеканал «Известия». Инициатива предусматривает постепенное сокращение использования ископаемого топлива в стране. Это не первая подобная финансовая помощь, ранее на поддержку украинского энергетического сектора Финляндия направила €4,5 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.