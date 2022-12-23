Байден подписал оборонный бюджет США на следующий год

Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год (начинается с 1 октября) составит $858 млрд. Соответствующий документ подписал президент страны Джо Байден 23 декабря, сообщает пресс-служба Белого Дома.

«В пятницу, 23 декабря, президент подписал закон <...> об оборонном бюджете на 2023 финансовый год», — указано в документе.

Ранее, 22 декабря, Сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год на сумму $1,7 трлн. Отмечается, что проект федерального бюджета предусматривает выделение $858 млрд на оборонные потребности США, а также почти $45 млрд на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

До этого, 20 декабря, стало известно, что проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять денежные средства украинской националистической группировке «Азов» (запрещена в РФ и признана террористической).

6 декабря профильные комитеты американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета на грядущий год. Отмечалось, что в рамках проекта бюджета были включены инициативы, направленные на сокращение зависимости от РФ в различных сферах. В частности, речь идет о постепенном отказе от российских энергоносителей и продлении запрета на военное сотрудничество с Москвой на пять лет.