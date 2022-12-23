Около 150 га леса высадили в Сахалинской области в 2022 году

В Сахалинской области в 2022 году высадили 150 га леса в рамках обязательств по лесовосстановлению. Об этом сообщает пресс-служба агентства лесного и охотничьего хозяйства региона.

На площади в 150 га высадили сеянцы ели аянской и лиственницы. Данные культуры лучше всех подходят для искусственного лесовосстановления на Сахалине и Курилах. Сеянцы хорошо приживаются, а породы являются лесообразующими для этой местности.

«Всего в уходящем году в рамках выполнения договорных обязательств лесовосстановление было проведено на площади 1027,3 гектара. Арендаторы перевыполнили в этом деле план на 8%», — рассказали в министерстве.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, за 11 месяцев текущего года на территории региона было арендовано 29 лесных участков. В региональную казну за их использование поступило 105 млн рублей.