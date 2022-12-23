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Захарова ответила на заявление США о якобы поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 декабря ответила госсекретарю США Энтони Блинкену на его заявление о якобы поставках оружия из КНДР для частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Дипломат использовала для этого емкую китайскую идиому в своем Telegram-канале.

«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», — цитирует пост «Газета.Ru».

Днем ранее агентство Reuters сообщило о том, что якобы российская ЧВК «Вагнер» для укрепления сил армии России на Украине закупила партию оружия у Северной Кореи. В пятницу КНДР опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию. Как отметил МИД страны, позиция Северной Кореи по вопросу оружейной сделки с РФ остается неизменной. Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы, указали в ведомстве.

До этого, 16 декабря, Блинкен по итогам саммита США — Африка указал, что деятельность ЧВК «Вагнер» на Африканском континенте якобы мешает работе миротворцев ООН.

22 декабря, токийская газета Shimbun написала, что Северная Корея будто бы в течение нескольких месяцев вела переговоры с Россией о продаже артиллерийских снарядов и ракет на миллионы долларов.

Тогда же агентство Yonhap отметило, что координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Северная Корея продает оружие России. По его словам, это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее, 8 ноября, Северная Корея также отвергала сообщения о продаже вооружений России. Отмечалось, что КНДР считает подобные заявления попыткой США запятнать имидж Пхеньяна.

До этого, 2 ноября, Джон Кирби сообщил, что США располагают данными о тайных поставках Северной Кореи артиллерийских снарядов России для их дальнейшего использования при проведении специальной военной операции на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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