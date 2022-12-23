Два десятка теплых стоянок обустроили на дорогах Забайкалья

На автодорогах Забайкальского края оборудовали два десятка теплых стоянок и помещений. Они будут действовать в зимний период, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Забайкалье».

Теплыми стоянками могут воспользоваться рабочие и водители, нуждающиеся в помощи. Как отмечает ИА ChitaMedia, зимой в Забайкалье морозы могут достигать 40–50 градусов.

На трассах региона круглосуточно дежурят дорожники. Они патрулируют участки и при необходимости оказывают помощь замерзающим автомобилистам. В машине у бригад есть валенки, теплые одеяла, горячий чай в термосе.

«Для того чтобы избежать поломок транспортных средств, водителям рекомендуем при поездках использовать дизельное топливо с низкой температурой замерзания, иметь при себе буксировочные тросы», — говорится в сообщении дорожного управления.