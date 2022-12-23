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Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia

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Фото: flickr.com/Oleksandr Burlaka
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Множество россиян столкнулись с закрытием своих счетов в грузинском Bank of Georgia, а сама кредитная организация призывает российских вкладчиков вывести деньги с карт банка в течение 5 дней. Об этом 23 декабря сообщает Paper Kartuli в Telegram-канале.

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Как указано в публикации, причина, по которой банк принял решение закрыть счета уже, как минимум, 36-ти своих вкладчиков из России, связана с внутренней политикой банка. Об этом в ходе беседы с одним из вкладчиков сообщил сотрудник службы поддержки организации, скриншот переписки прикреплен к публикации издания.

«Единственное, что я могу сказать и что ничем не отличается от того, что написано в СМС, — это политика и решение банка. К сожалению, большего ничего не могу сказать», — приводит агентство «Sputnik Грузия» слова менеджера Bank of Georgia по связям со СМИ Нини Попхадзе.

В свою очередь представитель кредитной организации в беседе с «Коммерсантом» подтвердил, что ряд счетов российский вкладчиков была закрыта, однако подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

Ранее, 10 декабря, премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией на сегодняшний день не стоит в повестке дня. Он отметил, что в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии. Абашидзе напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.

13 сентября некоторым гражданам России начали отказывать во въезде в Грузию на границе с Турцией без объяснения причины. В дипмиссии рассказали, что жалобы от путешественников на отказ во въезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи» поступают несколько раз в неделю.

1 сентября председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил о том, что власти страны не видят необходимости в пересмотре безвизовой политики с Россией. По его словам, ввести визовый режим требует радикальная грузинская оппозиция. Ее заявления являются не более чем спекуляцией.

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