Свод правил содержания животных разработали в Забайкалье

В Забайкальском крае разработали правила содержания и выгула домашних животных. Об этом 23 декабря сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого управления Госветслужбы.

Как отмечает глава регионального ведомства Андрей Лим, теперь жители Забайкалья, содержащие животных, обязаны поддерживать чистоту в своей квартире или доме и соблюдать порядок при выгуле.

На территории частного дома собака должна быть на привязи, а в общественном месте — на поводке и в наморднике. Исключение сделано для маленьких собак ниже 35 см.

Уточняется, что за нарушение правил владельцев животных будут привлекать к административной ответственности.

15 декабря в селе Хадакта Забайкальского края было обнаружено тело пожилой женщины с характерными для укусов животных травмами. Как выяснилось, 68-летняя местная жительница пострадала от двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи.