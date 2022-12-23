Расследование дела об организации казино в пабе завершили в Якутске

В Якутске завершено расследование уголовного дела о незаконных организации и проведении азартных игр в пабе «Дикая утка». Об этом сообщает СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

Следствием установлено, что подпольное казино действовало в период с сентября 2021 по март 2022 года. Несколько человек организовали его в закрытом пабе «Дикая утка», уточняет ИА SakhaNews. При этом были использованы покерные столы, фишки и карты.

По данным агентства, владелец паба после задержания мужчин заявил, что администрация не знала о существовании покерного клуба в стенах заведения.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой») завершено, пишет ИА YakutiaMedia. Материалы в скором времени будут переданы в суд для рассмотрения.

В конце ноября сообщалось, что суд в ЯНАО вынес приговор двум жителям Надыма, которые организовали в гараже подпольное казино. Игорная деятельность велась с апреля 2020 по апрель 2021 года.