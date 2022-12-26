Российские банки начали повышать ставки по околонулевой ипотеке от застройщиков

С 1 января 2023 года Совкомбанк изменит условия по ипотеке, субсидируемой застройщиками, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка.

«Ипотечные кредиты по субсидируемым застройщиками программам будут выдаваться по ставке не менее 3%», — сказали там.

По заявкам, поданным до 1 января, но не успевшим конвертироваться в сделку, выдача будет производиться на обновленных условиях, пояснили в банке.

«Мы поддерживаем повышение минимального размера ставки по субсидируемым девелоперами ипотечным кредитам, которое предложили уже несколько российских банков. Уверены, что это решение будет поддержано всей системой», — отметил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

Ранее, 15 декабря, зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что финансовая организация с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в середине сентября сообщила о проблеме низких ставок, близких к нулю, по субсидируемой застройщиками ипотеке. Она назвала это маркетинговым ходом, так как покупатели в итоге приобретают квартиры по завышенной стоимости.

В начале октября сообщалось, что регулятор намерен бороться с уловками застройщиков по субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых.