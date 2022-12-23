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Мишель предложил разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН

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Необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН. Об этом 23 декабря заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении РФ, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности», — сказал он в интервью телеканалу RTVI.

В то же время глава Евросовета признал, что «на данный момент это невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН». Впрочем, по его словам, и до начала российской специальной военной операции концепт безопасности организации «сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем».

«Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка», — отметил Мишель, добавив, что в структурах организации сейчас плохо представлены Латинская Америка и Африка.

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что приостановка членства России в Совбезе ООН невозможна, потому что тогда организация перестанет существовать. Он также отметил, что РФ получила место в Совбезе ООН как страна — победитель во Второй мировой войне.

Ранее, 5 октября, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что идеи о лишении России членства в Совете Безопасности ООН, которые высказывает Верховная рада Украины, являются нереальными.

До этого, 23 сентября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад попытается исключить РФ из Совбеза ООН, однако Сербия не поддержит такое решение. Он добавил, что исключение России разрушит миропорядок.

9 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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