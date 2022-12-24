Ответ на все вопросы

Вновь, как и каждый год, Церковь обращает к нам слова, наполняющие наши сердца радостью: «Христос рождается! Славьте Его!»

Бог родился среди людей — «С нами Бог!» С момента Боговоплощения в Иисусе Бог стал смиренным спутником человека. Иисус Христос — это тот путь, то присутствие, которые отвечают глубочайшим желаниям человеческих ума и сердца. Рядом с Ним наше сердце ощущает то родство, ради которого оно было сотворено и которого оно не ощущает более нигде.

Рождество — это не просто воспоминание о рождении великого человека; это не абстрактное празднование рождения человечества или тайны жизни в целом. В еще меньшей степени это всего лишь праздник начала нового года. Рождество — это воспоминание о чем-то конкретном и важном для человека, о сути христианской веры, об истине, которую кратко выразил святой Иоанн: «Слово стало плотью» (Евангелие от Иоанна 1, 14). Сам Творец вселенной воплотился, неразрывно соединившись с человеческой природой.

Вот почему христианство изначально представляет собой не столько религию, сколько событие, реальный факт. Это удивительное событие лежит в основе благой вести — радостной, волнующей новости, обращенной к каждому человеку: невозможное, но самое желанное, совершилось!

Рождество — это ответ на все человеческие вопросы, исполнение всякого желания счастья, блага, любви, вечности, присутствующего в человеческом сердце. Рождество — это бескорыстная любовь Бога, Который разделяет судьбу человеческую. Христианство — это не интеллектуальная система, не набор догм, не морализм; христианство — это встреча, история любви, событие. Поэтому и мы, если встретили Бога в своей жизни и пережили этот опыт Его пламенной любви к человеку, призваны делиться этим сокровищем с другими.

Сегодня как никогда мы, христиане, призваны нести в мир свидетельство опыта встречи с воплощенным Словом. Вслед за пастухами, первыми встретившими Иисуса, вслед за Его учениками мы призваны нести в мир весть милосердия Бога, Который есть Христос. Ведь без Бога человек не знает, куда идти, и даже не может понять, кто он такой. Слово стало плотью и обитало с нами, чтобы человек смог узнать, куда ему идти, понять себя и мир.

Мы не должны сохранять Рождество для себя, мы призваны разделить этот дар мира и радости с другими людьми.

С этими мыслями желаю всем вам, мои возлюбленные братья и сестры, вашим родным и близким, вашим соседям и сослуживцам, всем нашим согражданам, всем людям на земле, чтобы мир рождественской ночи вошел в наши дома, наполняя их взаимной любовью и общей надеждой. Пусть совместное переживание опыта нашей христианской веры, ныне открывающейся в своем рождественском измерении, укрепляет нас на нашем земном пути.

Примите мои поздравления с Рождеством Христовым! Пусть Богомладенец дарует вам Свою помощь, духовную радость и мир.

Христос, истинный Бог наш, ныне плотью родившийся ради нашего спасения, по молитвам Пречистой Девы Марии Богоматери и всех святых, да пребудет с вами и благословит вас.

Христос рождается! Славьте Его!

Автор — архиепископ, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России