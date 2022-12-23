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Тренер Непомнящий оценил перспективу перехода сборной России по футболу в АКФ

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Фото: Спорт-Экспресс/Алексей Иванов
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался в пятницу, 23 декабря, о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ).

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«Для УЕФА это еще один момент, когда такую серьезную организацию покидает одна из серьезных стран — участниц всех розыгрышей еврокубков. Но это вопрос политический», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Также эксперт отметил, что прецеденты с переходом стран из одной ассоциации в другую уже были.

«Например, Казахстан был в Азиатской конфедерации, потом перешел в Европейскую. Какие-то страны из Европы переходили в Азию. Но после возвращения из одной конфедерации в другую нужно выдержать порядка пяти лет карантина. Это потеря рейтинга, финансовые потери», — рассказал Непомнящий.

Он добавил, что если Россия сейчас уйдет в Азиатскую конфедерацию, сборная будет там не в категории А и придется добиваться права играть в основных турнирах.

В свою очередь, бывший главный тренер сборной России Олег Романцев заявил, что переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола — это дорога в никуда, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не принял решения о возможности перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, отложив его до следующей недели, когда пройдет еще одно обсуждение, передает RT.

По данным знакомого с ситуацией источника, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против выхода РФС из состава организации и перехода в АФК, передает НСН.

Азиатская конфедерация футбола — главная футбольная организация в азиатском регионе и Австралии.

О возможности перейти в Азиатскую конфедерацию в РФС заявили 27 ноября.

До этого, в конце октября, УЕФА выплатил России компенсацию за отмену финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако позже его перенесли во Францию.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и на Евро-2024, сообщается на сайте kp.ru.

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