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МАГАТЭ намерена разместить экспертов на четырех украинских АЭС на постоянной основе
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МАГАТЭ намерена разместить экспертов на четырех украинских АЭС на постоянной основе

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено на постоянной основе разместить своих экспертов на территории четырех украинских АЭС, в том числе и на территории Чернобыля. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе агентства.

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«МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп МАГАТЭ на четырех других украинских ядерных объектах — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что специалисты МАГАТЭ будут размещены на станциях для того, чтобы оказывать при необходимости техническую поддержку и помощь персоналу станций и сохранять высокий уровень ядерной и физической безопасности.

Ранее, 13 декабря, МАГАТЭ сообщило о том, что обеспечит постоянное присутствие своих экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС. Уточняется, что данная договоренность достигнута между главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем для активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время вооруженного конфликта.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Запорожской АЭС не было и нет российских тяжелых вооружений. При этом он отметил, что Москва высоко ценит уровень взаимодействия с МАГАТЭ и намерена продолжать контакты с организацией.

Гросси 10 декабря отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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