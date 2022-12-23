Эксперт оценил обстановку в нефтяной отрасли и возможное сокращение добычи в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак, прогнозируя возможное сокращение добычи нефти в России, назвал средние цифры, объяснил «Известиям» 23 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что ранее назывались разные цифры возможного сокращения добычи в России по результатам антироссийских рестрикций. Как напомнил Юшков, 5 декабря вступили в силу два типа санкций: с одной стороны, Евросоюз запретил импортировать нефть из РФ, которая перевозится морским транспортом; с другой стороны, введен потолок цены на российский энергоресурс.

«Самые пессимистичные оценки, которые звучали, по-моему, от Международного энергетического агентства, что Россия сократит в результате добычу на 1 млн баррелей сутки. Новак называет такие средние показатели в 500–700 баррелей в сутки», — уточнил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что процесс будет неравномерным, так как основные сложности с перестроениями отрасли и рынков будут происходить в ближайшие месяцы.

«Наверное, к апрелю-маю переходный период закончится. Тогда будет сокращение экспорта», — предположил он.

Аналитик считает, что начало сокращения можно наблюдать в настоящее время, однако сложно сказать, на каком уровне.

«Почему трудно оценить его? Потому что, во-первых, видимо, этот «сумеречный флот» или часть танкеров — она вообще не включает транспондеры (автоматической системы идентификации. — Ред.) и сложно отследить, сколько вывозится сейчас нефти из России. Плюс были штормы в Новороссийске, которые приводили к остановке отгрузки, и не было экспорта. Поэтому сложно оценить, что конкретно повлияло на сокращение экспорта», — объяснил Юшков.

Кроме того, по его словам, вероятно, часть компаний увеличивают переработку, экспортируют больше нефтепродуктов, уменьшают экспорт нефти.

Также, добавил аналитик, происходит перестроение по разным портам.

«На Дальний Восток максимум идет. И Новороссийск тоже выгоднее загружать по максимуму, и минимизировать отгрузку с портов Балтики, потому что Балтика более отдаленная от Азии: чтобы оттуда вывозить, нужно больше танкеров», — сказал он.

Однако Юшков подчеркнул, что постепенно ситуация будет выравниваться.

Эксперт также отметил, что пока компании боятся вывозить российскую нефть. Хотя иностранные компании понимают, что нефть из РФ «укладывается в потолок цены», всё равно остается под вопросом, как отчитываться об этом потолке цены, как взаимодействовать с санкционными регуляторами, как доказывать им, что стоимость загруженного в танкер энергоресурса укладывалась в установленное западными странами ценовое ограничение. Однако все приспосабливаются и пробуют разные инструменты. В то же время Москва анонсировала выход ограничений в ответ на введение потолка цены, но пока еще не опубликовала документ.

Аналитик считает, что в связи с перестройкой процессов первое полугодие будет сложнее, чем второе.

«Второе (полугодие. — Ред.) будет периодом восстановления. Первое (полугодие. — Ред.) будет периодом переходным, когда нам придется сокращать экспорт, потому что, видимо, судов не будет хватать, которые готовы будут перевозить российскую нефть по рыночным ценам. Поэтому Новак говорит, что, возможно, будет сокращение добычи и, соответственно, экспорта», — заключил Юшков.

Ранее в этот день Новак в интервью телеканалу «Россия 24» дал оценку ситуации в нефтегазовой сфере, допустил снижение добычи черного золота на 5–7% в начале 2023 года. При этом он также сообщил, что по итогам 2022 года прогнозируется рост добычи нефти в РФ на 2% — до 530 млн т, а нефтепереработка увеличится на 5%.