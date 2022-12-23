Россия обладает всеми необходимыми ресурсами в военно-промышленном комплексе, чтобы достичь своих целей, благодаря политике российского лидера Владимира Путина. Такое мнение офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер напомнил о словах президента России на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Тогда Путин заявил, что Россия намерена модернизировать всю военную составляющую государства «спокойно, ритмично, без всякой суеты».

«Эта тактика [озвученная Путиным. — Ред.] говорит о том, что Россия не будет истощена в отличие от Запада», — сказал он.

Он добавил, что западные страны в данный момент полностью «опустошили склады», чтобы поставить вооружение Украине, передает RT.

При этом Риттер напомнил, что НАТО увеличило военное присутствие в Польше, а также планирует приблизиться к границам России за счет вступления Швеции и Финляндии, передает «Федеральное агентство новостей».

Накануне Путин заявил, что разница между РФ и Украиной заключается в объемах военно-промышленного комплекса. Если в соседней стране он движется к обнулению, то в России только растет, сообщает телеканал «360».

Также российский лидер заявил, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них заканчиваются, сообщается на сайте kp.ru.

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По данным российского Генштаба, Украина уже получила совокупную помощь Запада почти на $100 млрд, при этом поступили самолеты, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее 5 тыс. БПЛА различного назначения.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта

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