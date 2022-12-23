Финляндия попросила МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве

Финляндия обратилась в Министерство иностранных дел России с просьбой обеспечить безопасность посольства страны в Москве. Об этом 23 декабря сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Финляндия связалась с МИД России и потребовала, чтобы Россия приняла меры для обеспечения безопасности финского посольства и его сотрудников», — говорится в материале.

Отмечается, что представитель МИД Финляндии встретился в этот день с сотрудниками российского внешнеполитического ведомства. Причиной для встречи послужили хулиганские действия, совершенные неизвестными в отношении финского диппредставительства.

Ранее, 20 декабря, группа людей забросила кувалды на территорию посольства Финляндии в российской столице. Отмечалось, что при инциденте никто не пострадал, материального ущерба диппредставительству также не было нанесено.