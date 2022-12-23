Строительство автодороги к Центру водного туризма завершили в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) завершили строительство автодороги, ведущей к Центру водного туризма. Об этом сообщает региональное правительство.

Стоимость работ составила 77 млн рублей. Средства выделили из краевого дорожного фонда в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае», пишет ИА AmurMedia.

«Появление новых инфраструктурных объектов отдыха и досуга, а также повышение их доступности являются одной из задач развития туризма в регионе», — заявила министр туризма Екатерина Пунтус.

Строительство велось совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства края в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».