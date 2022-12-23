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Путин в Туле ознакомился с работой завода по производству машин для «Панцирей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, в ходе поездки в Тулу ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал».

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На предприятии производят боевые машины для комплексов «Панцирь-С», «Панцирь-С1», и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ».

Ранее в этот день Путин прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ, задействованных в спецоперации.

Ожидается, что он побывает в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова, где производят высокоточное оружие. Сопровождать президента РФ будет глава региона Алексей Дюмин. Они вместе осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.

21 декабря Путин сказал, что развитие армии будет проходить «спокойно» и без «всякой суеты». Он подчеркнул, что «мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где не надо, мы разрушали свою экономику».

До этого, 9 декабря, глава государства отметил, что проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.

До этого, 25 декабря, он указал на необходимость нарастить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. Также Путин призвал специалистов «Ростеха» использовать опыт текущих боестолкновений и повышать качество продукции в соответствии с актуальными вызовами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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