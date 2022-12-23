Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела младенца в лесу под Саратовом

Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела новорожденного в лесополосе Саратовской области. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка заведено в отношении 37-летней женщины.

По данным следствия, она на учете по беременности не состояла, родила девочку 28 ноября. Сразу после родов женщина лишила ребенка доступа к кислороду, отчего новорожденный скончался.

21 декабря в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что сотрудники МВД нашли тело новорожденного в лесополосе в Калининском районе Саратовской области.

Как указали в ведомстве, в ноябре жительница Калининска обратилась в полицию с сообщением о проверке ее 37-летней соседки. Она рассказала, что женщина была беременной, но через какое-то время признаки беременности пропали, а младенца та не показала.