Экономист предрек обрушение курса евро

Доллар является на сегодняшний день достаточно волатильной валютой, но в движении его курса прослеживаются какие-то тенденции. А вот ситуация с евро намного сложнее — из-за топливно-энергетического кризиса его курс может резко пойти вниз уже в середине-конце января. Такое предположение экономист Михаил Беляев сделал в пятницу, 23 декабря.

«В случае с долларом мы можем говорить о прочной тенденции курсовых соотношений. Но от евро имеет смысл ждать резкого ослабления. Дело в том, что экономический кризис в этом регионе застопорился, но, тем не менее, все равно продолжает назревать из-за топливно-энергетических проблем», — сказал экономист в беседе с Lenta.Ru. По словам Беляева, недавно наблюдаемое укрепление европейской валюты по отношению к рублю скорее было вызвано спекулятивными действиями и мало отражает реальное положение вещей.

Накануне курс евро в ходе торгов превысил 77 рублей впервые с 27 апреля, передает НСН.

20 декабря доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что ослабление рубля в последние дни «связано с игрой на повышение в целях более благоприятного закрытия балансов экспортеров».

16 декабря Евросоюз принял девятый пакет антироссийских санкций, сообщает телеканал «360». Также США расширили блокирующие санкции, добавив Росбанк в SDN-лист. Кроме того, одним из факторов для ослабления российской валюты может выступить согласованный Евросоюзом потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час.