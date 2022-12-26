«Столото» назвало состав тиражной комиссии розыгрыша «Новогоднего миллиарда»

В состав тиражной комиссии, которая будет контролировать розыгрыш «Новогоднего миллиарда» 1 января, вошли тележурналист Сергей Малозёмов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Малозёмов пообещал, что тиражная комиссия обеспечит «общественный контроль за розыгрышем», чтобы участники были уверены в его честности и прозрачности. «Обязательно проверим каждый бочонок и проследим за соблюдением одного из главных принципов проведения лотерей — случайности формирования выигрышной комбинации, что означает, что каждый конкретный выигрыш был абсолютно случаен», — подчеркнул он.

По итогам розыгрыша в случае отсутствия нарушений комиссия подпишет протокол, на основании которого тираж будет считаться состоявшимся. Кроме того, контролировать его проведение будут независимые эксперты, которые проверят неизменность базы участвующих в розыгрыше билетов до и после тиража.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.