Автоинструктор назвал наиболее опасные при обледенении дороги автомобили

Автомобили без системы стабилизации, а также мощные заднеприводные спорткары представляют наибольшую опасность при обледенении дороги. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил шеф-инструктор и руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

«Наиболее опасны в таких условиях автомобили, которые не оснащены системой стабилизации, либо она неисправна. В первую очередь это касается заднеприводных машин, в которых водитель вынужден постоянно бороться с их неустойчивым состоянием», — рассказал он «Газете.Ru».

Также опасность представляют переднеприводные машины без системы курсовой устойчивости, так как они могут развить более высокую скорость, подчеркнул инструктор.

Эксперт отметил, что при обледенении дороги особенно внимательными должны быть водители таких автомобилей, как Dodge Charger или Challenger с моторами V8 и задним приводом. Кроме того, грузовики на таких дорогах также представляют опасность, так как в России нет обыкновения переобувать их в зимнюю резину.

Также, когда дорога покрыта льдом, важнейшим фактором становится состояние шин, установленных на автомобиле, предупредил Кабышев. Прежде всего следует обратить внимание на качество резины и степень ее износа.

17 декабря руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский рассказал, как защитить автомобиль от мороза без гаража. По его словам, при отсутствии гаража автомобиль лучше оставлять на закрытых паркингах, где он будет защищен не только от минусовых температур, но и от угона и вредительства. Альтернативой могут стать портативные гаражи различной конструкции — от металлокаркасной до синтепоновой , отметил он.