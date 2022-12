Cтудия Arbitrary Metric анонсировала новую игру Roman Sands RE:Build

Разработчик видеоигр Arbitrary Metric 19 декабря анонсировала выход новой игры Roman Sands RE:Build, известной по хоррору Paratopic.

«Вместе со студией Serenity Forge с гордостью объявляем о нашей новой игре Roman Sands RE:Build», — говорится в сообщении студии в Twitter.

Как следует из пресс-релиза Serenity Forge игроков ждет апокалиптическое приключение с элементами визуальных новелл, головоломок, хоррора и симулятора выживания.

Главный герой окажется на роскошном курорте, где встретит его странных обитателей и будет вынужден выполнять их задания и раскрывать загадки этого места, следует из описания игры.

Релиз состоится летом 2023 года.

