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Cтудия Arbitrary Metric анонсировала новую игру Roman Sands RE:Build

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Фото: скриншот
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Разработчик видеоигр Arbitrary Metric 19 декабря анонсировала выход новой игры Roman Sands RE:Build, известной по хоррору Paratopic.

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«Вместе со студией Serenity Forge с гордостью объявляем о нашей новой игре Roman Sands RE:Build», — говорится в сообщении студии в Twitter.

Как следует из пресс-релиза Serenity Forge игроков ждет апокалиптическое приключение с элементами визуальных новелл, головоломок, хоррора и симулятора выживания.

Главный герой окажется на роскошном курорте, где встретит его странных обитателей и будет вынужден выполнять их задания и раскрывать загадки этого места, следует из описания игры.

Релиз состоится летом 2023 года.

Ранее, 14 декабря, инсайдер ViewerAnon рассказал, что студия Naughty Dog ведет разработку видеоигры The Last of Us Part III, которая станет третьей частью в серии The Last of Us. По его словам, многопользовательская The Last of Us Factions будет выпущена в первую очередь. Кроме того, он упомянул, что Naughty Dog больше не будет развивать серию видеоигр Uncharted. О каких-либо кардинально новых проектах ему неизвестно.

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