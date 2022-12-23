Финский Йоулупукки и Дед Мороз в этом году не встретятся на границе

Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки больше не будут встречаться на границе двух государств на Рождество. Об этом 23 декабря сообщает издание Yle.

Последний раз новогодние герои видели друг друга в 2019 году, и с тех пор встреч не происходило на фоне эпидемии коронавируса. Как стало известно, в этом году встреча также не произойдет по причине начала российской специальной военной операции на территории Украины.

Сообщается, что первая встреча двух персонажей на границе стран произошла 11 лет назад в рамках акции «Рождество начинается на границе» и регулярно происходило в приграничном городе Тохмаярви.

Слово Йоулупукки переводится как «Рождественский дед» и является частью финской рождественской традиции, в рамках которой белобородый волшебник приходит в дома детей и дарит им подарки. Считается, что он проживает в Лапландии и выглядит как европейский Санта-Клаус.

Ранее в этот день сообщалось о том, что поезд Деда Мороза приехал в Калугу. Состав прибыл в 8:25, после чего Дед Мороз вышел на перрон и поприветствовал местных жителей. Позднее волшебник направился в Тулу.