Путин прибыл в Тулу для проведения совещания по обеспечению ВС РФ

Президент России Владимир Путин 23 декабря прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ, задействованных в спецоперации.

Ожидается, что он побывает в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова, где производят высокоточное оружие.

Сопровождать главу государства будет глава региона Алексей Дюмин. Они вместе осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в ходе данной поездки будет обсуждаться вопрос обеспечения потребностей ВС РФ, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, потребности в вооружениях, в специальной военной технике.

21 декабря Путин сказал, что развитие армии будет проходить «спокойно» и без «всякой суеты». Он подчеркнул, что «мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где не надо, мы разрушали свою экономику».

До этого, 9 декабря, глава государства отметил, что проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.

25 декабря он указал на необходимость нарастить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. Также Путин призвал специалистов «Ростеха» использовать опыт текущих боестолкновений и повышать качество продукции в соответствии с актуальными вызовами. По его словам, это необходимо для успешного противодействия западным вооружениям.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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