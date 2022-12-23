Реклама
Прямой эфир
Армия
Командир «Ахмата» заявил об осознании Киевом потери Артемовска
Мир
Азербайджан отверг обвинения в блокировке Лачинского коридора
Мир
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с июня
Мир
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Общество
Путин присвоил госнаграды Надежде Бабкиной и Анатолию Кучерене
Общество
Московские загсы начали принимать заявления на регистрацию брака 23 февраля
Мир
Число жертв в результате стрельбы в Париже возросло до трех
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Общество
Пробки в Москве в пятницу днем достигли девяти баллов
Туризм
Авиакомпания iFly продлила отмену рейсов в Египет до 26 декабря
Спорт
Почти 200 тыс. французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022
Мир
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Сюжет:

Путин прибыл в Тулу для проведения совещания по обеспечению ВС РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 23 декабря прибыл в Тулу, где у него запланировано совещание по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ, задействованных в спецоперации.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

Ожидается, что он побывает в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова, где производят высокоточное оружие.

Сопровождать главу государства будет глава региона Алексей Дюмин. Они вместе осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в ходе данной поездки будет обсуждаться вопрос обеспечения потребностей ВС РФ, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, потребности в вооружениях, в специальной военной технике.

21 декабря Путин сказал, что развитие армии будет проходить «спокойно» и без «всякой суеты». Он подчеркнул, что «мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где не надо, мы разрушали свою экономику».

До этого, 9 декабря, глава государства отметил, что проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.

25 декабря он указал на необходимость нарастить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. Также Путин призвал специалистов «Ростеха» использовать опыт текущих боестолкновений и повышать качество продукции в соответствии с актуальными вызовами. По его словам, это необходимо для успешного противодействия западным вооружениям.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022