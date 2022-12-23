Майданов назвал вынесенный ему Киевом приговор подтверждением правоты РФ

Депутат Государственной думы Денис Майданов, комментируя свой приговор в 15 тюрьмы, вынесенный ему на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны, указал на то, что истерика и ненависть врагов является лучшим подтверждением правильности действий России. О вынесении приговора сообщила Служба безопасности Украины (СЬБУ) в пятницу, 23 декабря.

«Ничего нового в заявлении СБУ я не увидел. Истерика и ненависть врагов — это лучшее подтверждение правильности того, что мы делаем. Ну, и на сегодня новые санкции или обвинения стали формой высокого признания — не только в нашей стране, но и за рубежом — всей нашей деятельности», — заявил Майданов РИА Новости.

Ранее в этот день в СБУ отметили, что службе удалось собрать «неопровержимые доказательства вины» Майданова. Так, в феврале 2022 года певец поддержал постановление с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Кроме того, в этом же месяце он проголосовал за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и ДНР с ЛНР.

В СБУ подчеркнули, что срок отбывания наказания певца начнется со дня его фактического задержания.

Ранее, еще в марте украинский суд выдал ордер на заочный арест российского певца Олега Газманова. Уточнялось, что прокуратура намерена объявить артиста в международный розыск. Это произошло после того, как Газманов прокомментировал спецоперацию России в Донбассе, отметив, что РФ взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире.

Также в марте украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на суверенитет страны. В отношении него также была запущена процедура объявления в международный розыск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».