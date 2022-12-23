В Госдуме обсудили критерии отнесения к МСП

На заседании Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству прошло обсуждение расширения критериев для отнесения предприятий к субъектам МСП.

В частности, в дискуссии был затронут вопрос отнесения к МСП предприятий агропромышленного комплекса. Как рассказал директор Аналитического департамента «Союзмолока» Алексей Воронин, сельское хозяйство характеризуется повышенной трудоемкостью целого ряда операций, имеет свои особенности, связанные с потребностью в большем количестве сотрудников при тех же финансовых показателях.

Согласно данным реестра МСП, в сфере сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и напитков в среднем работает 139 человек на один субъект среднего бизнеса. При этом в ряде подотраслей агропроизводства (в частности, сезонных полевых работах) трудоемкость процессов гораздо выше. Как было указано в ходе дискуссии, в среднем на одного субъекта среднего бизнеса в России сейчас приходится 106 сотрудников. В связи с этим был поднят вопрос о возможном повышении допустимой среднесписочной численности сотрудников для предприятий АПК и пищевой промышленности при отнесении их к малым и средним предприятиям. По мнению Воронина, такое повышение может составлять 250 человек для малых и 600 человек для средних предприятий.

Директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова отметила, что принятие такого решения позволило бы бизнесу претендовать на льготы по налогам и страховым взносам, лизингу оборудования, аренде недвижимости, дополнительную правовую, методическую и финансовую поддержку от государства. По мнению эксперта, это может помочь стабилизировать цены на продовольственные товары.

В настоящее время одним из базовых критериев отнесения предприятия к МСП является среднесписочная численность работников, для малых предприятий установлен порог составляет 100 человек, для средних — 250.