Прокуратура начала проверку по факту наезда иномарки на ребенка в Усть-Илимске
В Усть-Илимске Иркутской области организована проверка по факту наезда внедорожника на 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Наезд произошел вечером 22 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе. 23-летний водитель Land Rover сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть.
Ребенок получил различные травмы, его экстренно доставили в больницу, пишет ИА IrkutskMedia. Усть-илимская межрайонная прокуратура начала проверку.
«Причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований о безопасности дорожного движения и иного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.
Днем 15 декабря 10-летний мальчик поскользнулся и попал под колеса автомобиля в Петропавловске-Камчатском. Прокуратура организовала проверку.