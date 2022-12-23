Благотворительная «Елка Победы» собрала около 100 детей в Музее Победы

В Музее Победы 23 декабря состоялась благотворительная программа «Елка Победы». Ее участниками стали около 100 детей военнослужащих в зоне СВО, ветеранов боевых действий, сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также ребята — победители конкурса «Нарисуй «Елку Победы».

«Мы приняли решение, что благотворительные показы для детей участников СВО будут проходить ежедневно. На нашем квесте смогут побывать ребята от шести до 12 лет, чьи родители сейчас защищают интересы нашей Родины. Это военнослужащие Минобороны, МВД, Росгвардии и другие», — подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Ребята отправились в увлекательное историческое путешествие по диорамному комплексу Музея Победы. Участники проходили различные испытания вместе с товарищами, проявляя свои знания, смекалку и взаимопомощь. Перед командами стояла цель побороть темные силы, которые вновь подняли голову и хотят повернуть историю вспять. В финале, справившись со всеми препятствиями, ребята встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили участникам новогодние тематические подарки и зажгли елку Победы.

В рамках программы состоялся праздничный концерт с награждением победителей международного творческого конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Около 40 победителей и призеров творческого состязания были награждены грамотами и памятными подарками. Для юных гостей и их родителей выступили вокальные коллективы Москвы.

«Конкурс проводится уже более пяти лет, и в этом году его участниками стали 18 тыс. авторов — это и дети, и взрослые. Выбрать победителей было нелегко — жюри смотрело и на художественную составляющую, и на оригинальность, и, конечно, на замысел автора. Юные победители сегодня также стали первыми участниками квеста «Елка Победы», — поделилась руководитель проекта «Елка Победы» Мария Гуменюк.

Новогодний исторический квест «Елка Победы» пройдет в музее с 24 декабря 2022 по 8 января 2023 года.