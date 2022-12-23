Политолог назвал главного фаворита на выборах президента США в 2024 году

Внутриполитические конфликты в США расчищают дорогу перспективному кандидату от республиканцев Рону Десантису на президентских выборах в 2024 году. Такое мнение политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал в пятницу, 23 декабря.

По его словам, возможное отстранение бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от выборов как признанного виновным в штурме Капитолия 6 января может сыграть на руку Десантису.

Расследование «комитета 6 января» и рекомендация отстранить Трампа от участия в выборах являются частью внутриполитической борьбы, считает Ордуханян.

При этом он уверен, что Трамп будет бороться за пост главы государства до последнего. Однако, несмотря на то что результаты доклада имеют рекомендательный характер, обвинения достаточно серьезные, и они в какой-то степени могут поставить крест на дальнейшей политической карьере Трампа.

«Либералы рано радуются, потому что таким образом они расчистили дорогу другому, на мой взгляд, более перспективному кандидату — губернатору штата Флорида Рону Десантису», — заявил он беседе с Lenta.Ru.

Однако если Трампа всё же удастся отговорить от участия в выборах и он не попытается оттянуть на себя голоса консервативного электората, то Десантис является практически беспроигрышным вариантом на предстоящих выборах главы государства.

«Самое главное, что он смог сделать совместно с губернатором штата Техас, — переманить испаноязычный электорат на сторону республиканцев», — заключил Ордуханян.

Ранее в этот день спецкомитет палаты представителей завершил расследование штурма Капитолия в январе 2021 года, по результатам которого рекомендовал возбудить против Трампа четыре уголовных дела, в том числе в связи с подстрекательством и содействием к мятежу, передает RT.

Трамп, в свою очередь, заявил, что доклад о штурме Капитолия является «охотой на ведьм», сообщается на сайте kp.ru.

19 декабря экс-глава Белого дома сказал, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам Трампа, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

12 января того же года стало известно, что Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. 10 человек признали свою вину. Личности сотен участников протеста на тот момент установлены не были.