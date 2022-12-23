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Украинские боевики третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

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Фото: REUTERS/Stringer
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Украинские военные выпустили 12 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка. Об этом 23 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что обстрелы были зафиксированы в 16:20 и 16:29 мск. Удары пришлись по населенному пункту Красногоровка в Петровском районе Донецка.

Украинские войска уже третий раз за день обстреливают город. До этого боевики выпустили на Кировский район города шесть ракет в 14:50 мск. Ранее, в 10:20 мск, под удар также попал Петровский район. Украинские боевики выпустили в его сторону также шесть ракет из РСЗО.

Кроме того, Донецк и другие населенные пункты ДНР продолжают подвергаться обстрелам из снарядов калибра 155 и 152 мм. Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступало.

22 декабря украинские войска также обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из РСЗО. Под атаку попали Майорск, Донецк и Горловка. Известно, что мэр Горловки Иван Приходько получил контузию при обстреле Донецка, он находится в больнице.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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