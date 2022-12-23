Украинские боевики третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные выпустили 12 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка. Об этом 23 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что обстрелы были зафиксированы в 16:20 и 16:29 мск. Удары пришлись по населенному пункту Красногоровка в Петровском районе Донецка.

Украинские войска уже третий раз за день обстреливают город. До этого боевики выпустили на Кировский район города шесть ракет в 14:50 мск. Ранее, в 10:20 мск, под удар также попал Петровский район. Украинские боевики выпустили в его сторону также шесть ракет из РСЗО.

Кроме того, Донецк и другие населенные пункты ДНР продолжают подвергаться обстрелам из снарядов калибра 155 и 152 мм. Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступало.

22 декабря украинские войска также обстреляли несколько населенных пунктов ДНР из РСЗО. Под атаку попали Майорск, Донецк и Горловка. Известно, что мэр Горловки Иван Приходько получил контузию при обстреле Донецка, он находится в больнице.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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