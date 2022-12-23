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Командир «Ахмата» заявил об осознании Киевом потери Артемовска

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев понимает, что Артемовск придется сдать
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Украина осознает необходимость сдачи Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском
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Он отметил, что в настоящее время в районе города идут напряженные бои, однако настрой у украинских военачальников «не очень радужный».

По словам Алаудинова, Киев понимает, что Артемовск у него заберут, и уже сейчас начинает готовить к этому Запад.

«Потихоньку они начинают сдавать населенные пункты, которыми хвастались ранее», — сказал командир «Ахмата» в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, он отметил, что украинская армия «стоит на грани полного краха».

Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют крыши высотных зданий Артемовска для установки на них наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

22 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе. При этом называть даты освобождения города еще рано, отметил врио главы ДНР.

В тот же день Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные спецподразделения в район Артемовска для удержания города. По его словам, в задачи спецподразделений помимо противодействия наступающим силам и маневренной обороне входит пресечение паники в случае дезертирства в рядах ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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