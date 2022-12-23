Обрушившийся бассейн в Южно-Курильске восстановят после прохождения циклона

В Южно-Курильске (Сахалинская область) после прохождения циклона полностью восстановят обрушившееся из-за непогоды здание бассейна. Об этом 23 декабря сообщает ИА SakhalinMedia.

Обрушение произошло в пятницу, 23 декабря, когда регион накрыл мощный циклон, сопровождающийся сильными порывами ветра и снегом. Фасад здания местного бассейна не выдержал непогоды и обвалился.

Власти намерены начать ремонтные работы сразу после прохождения циклона. Подрядчик уже определен, вместе с районной администрацией он уже оценил степень повреждения.

Отмечается, что сейчас проведение работ на высоте невозможно из-за ураганного ветра. Ведется закупка материалов, ситуация находится на контроле регионального минспорта.