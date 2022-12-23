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Туризм
Авиакомпания iFly продлила отмену рейсов в Египет до 26 декабря
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Авиакомпания iFly продлила отмену рейсов в Египет до 26 декабря

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Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Yury Kirsanov
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Авиакомпания iFly предупредила пассажиров об отмене рейсов, следующих в Египет и из этой страны, до 26 декабря. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании 23 декабря.

В iFly отметили, что вернуть полную стоимость купленных билетов можно по месту их приобретения.

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«Авиакомпания iFly приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, связанные c вынужденной отменой рейсов», — говорится в сообщении.

22 декабря в пресс-службе туроператора Tez Tour, сообщили, что iFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет.

Компания iFly с 15 декабря отменила все свои рейсы в Египет в связи с ограничениями для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Росавиация сообщила, что проводит согласование маршрута, поскольку iFly намеревалась лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. 16 декабря ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

С россиянами, которые уже успели возвратиться на родину, 19 декабря поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.

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