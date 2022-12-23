Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин в Туле ознакомился с работой завода по производству машин для «Панцирей»
Мир
Власти Одессы отказались переименовывать улицы в честь погибших военных
Мир
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с июня
Мир
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Общество
Путин присвоил госнаграды Надежде Бабкиной и Анатолию Кучерене
Общество
Московские загсы начали принимать заявления на регистрацию брака 23 февраля
Мир
Число жертв в результате стрельбы в Париже возросло до трех
Мир
В казино США женщина поставила в покере $5 и выиграла $1,6 млн
Общество
Пробки в Москве в пятницу днем достигли девяти баллов
Туризм
Авиакомпания iFly продлила отмену рейсов в Египет до 26 декабря
Спорт
Почти 200 тыс. французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022
Мир
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

В России начались продажи компактного электрокара Baojun KiWi

0
Фото: autohome.com.cn.
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России автопродавцы стали предлагать миниатюрный китайский электромобиль Baojun KiWi EV. Компакт на электротяге оценили в 2, 8 млн рублей, рассказала 23 декабря «Российская газета».

Санкции помогли: российский авторынок пополнился новыми моделями
Какие автомобили стали стали доступны по параллельному импорту

В движение Baojun KiWi приводится электромотором мощностью всего 54 л.с. и крутящим моментом 150 Нм, которого для автомобиля длиной всего 2894 мм хватает сполна. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 305 км, а время зарядки от обычной электросети занимает пять часов.

В салоне электрокара нет центрального тоннеля, селектор трансмиссии размещен на руле, перед водителем расположена единая консоль, состоящая из экранов медиа и приборной панели. Кроме того есть сенсорный блок управления климатом.

В списке опций машины на электротяге есть камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, передние стеклоподъемники, две подушки безопасности, центральный замок, 13-дюймовые колеса.

В Китае Baojun KiWi EV 2023 модельного года стоит от 77,8 тыс. юаней (примерно 800 тыс. рублей).

19 декабря в России дилеры стали предлагать новую модель, электрокроссовер Avatr 11. Бренд Avatr является совместным проектом трех китайских компаний: Changan, Huawei и CATL. Разработкой машины занималась Changan, Huawei разработал бля авто мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL является поставщиком тяговых аккумуляторов. Стоимость машины в РФ в зависимости от комплектации и оснащения варьируется от 5,3 млн до 5,8 млн рублей. Avatr 11 оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 580 л.с. Емкость литийионной тяговой батареи составляет 90,4 кВт/ч. На одном заряде аккумуляторов пробег машины заявлен до 600 км.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022