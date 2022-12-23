В России начались продажи компактного электрокара Baojun KiWi

В России автопродавцы стали предлагать миниатюрный китайский электромобиль Baojun KiWi EV. Компакт на электротяге оценили в 2, 8 млн рублей, рассказала 23 декабря «Российская газета».

В движение Baojun KiWi приводится электромотором мощностью всего 54 л.с. и крутящим моментом 150 Нм, которого для автомобиля длиной всего 2894 мм хватает сполна. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 305 км, а время зарядки от обычной электросети занимает пять часов.

В салоне электрокара нет центрального тоннеля, селектор трансмиссии размещен на руле, перед водителем расположена единая консоль, состоящая из экранов медиа и приборной панели. Кроме того есть сенсорный блок управления климатом.

В списке опций машины на электротяге есть камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, передние стеклоподъемники, две подушки безопасности, центральный замок, 13-дюймовые колеса.

В Китае Baojun KiWi EV 2023 модельного года стоит от 77,8 тыс. юаней (примерно 800 тыс. рублей).

19 декабря в России дилеры стали предлагать новую модель, электрокроссовер Avatr 11. Бренд Avatr является совместным проектом трех китайских компаний: Changan, Huawei и CATL. Разработкой машины занималась Changan, Huawei разработал бля авто мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL является поставщиком тяговых аккумуляторов. Стоимость машины в РФ в зависимости от комплектации и оснащения варьируется от 5,3 млн до 5,8 млн рублей. Avatr 11 оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 580 л.с. Емкость литийионной тяговой батареи составляет 90,4 кВт/ч. На одном заряде аккумуляторов пробег машины заявлен до 600 км.