Кэмерон Диас заметили на съемках фильма после восьмилетнего перерыва

Американскую актрису Кэмерон Диас впервые заметили на съемках фильма «Снова в деле» в Лондоне. Об этом 23 декабря сообщило издание Daily Mail.

Это первый проект артистки за последние восемь лет. Уточняется, что Диас брала длительный перерыв в карьере, поскольку хотела посвятить это время своей семье, воспитанию дочери.

«Снова в деле» — романтическая комедия от Netflix. Вместе с Диас в ленте снимаются артисты Том Брэди и Джейми Фокс. Режиссер картины — Сет Гордон, известный по фильмам «Парки и зоны отдыха», «Офис», «Поймай толстуху, если сможешь» и «Несносные боссы».

Дата выхода кино пока неизвестна.

О том, что Диас вернется в кинематограф после восьми лет перерыва в карьере, в июне Фокс рассказал в своем Twitter, выложив отрывок из телефонного разговора с ней.

Диас — одна из самых популярных актрис 1990-х и 2000-х годов. Известность ей принесла роль в фильме «Маска» (1994), над которым она работала совместно с актером Джимом Керри.

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