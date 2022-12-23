В Нижневартовске исправили лицо суровой Снегурочке после критики в соцсетях

В Нижневартовске исправили выражение лица у ледяной фигуры Снегурочки, которую ранее в Сети прозвали «мужиком-снегуром» и «Чингисханом» из-за слишком сурового вида. Фотографии обновленной скульптуры 23 декабря появились в Telegram-канале «Первый Нижневартовский».

Ранее в этот день в соцсетях распространились фотографии ледяных новогодних скульптур Снегурочки и зайца, установленных рядом с главной городской елкой в Нижневартовске. Появление скульптур сразу же вызвало негодование местных жителей из-за слишком сурового вида.

После этого, как сообщает «Первый Нижневартовский», суровое лицо Снегурочки изменили, а скульптуру зайца убрали.

«Ну что ж, Снегурочке сделали пластику. А вот зайчику повезло меньше. Его превратили в бездушный кристалл», — говорится в сообщении.

1 июля в городе Нововоронеже состоялось открытие нового памятника Аленке на месте предыдущего скандально известного монумента. Он посвящен, по преданию, основательнице села Новая Аленовка, которую убил разбойник Кудеяр. Первый памятник Аленке был установлен по случаю 250-летия села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года. На церемонию открытия собрались десятки местных жителей. Но арт-объект вызвал испуг не только местных жителей, но и пользователей Сети. Горожане начали просить мэрию не «позорить город этим уродством» и убрать памятник.